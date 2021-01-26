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الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021 ساعة 08:27

سفير إيران باليمن: يجب وقف الحرب

سفير إيران باليمن: يجب وقف الحرب
وكتب السفير ايرلو في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر"، "يجب ان تتوقف الحرب على اليمن. من الواضح للجميع ان أمريكا هي أم الارهاب وحاضنته في العالم"، مضيفاً "إن أمريكا تدعم وتساند الحصار على اليمنيين وتضاعف من معاناتهم الإنسانية".

وتابع السفير الايراني: ان تظاهرات اليمن اليوم تأييد على رفض سياسة الهيمنة الاميركية والصهيونية.

وشهدت صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية يوم الاثنين تظاهرات ومسيرات شعبية حاشدة لإدانة تصنيف اميركا لحركة "انصار الله" ضمن قائمة الارهاب المزعومة، واعتبروا اجراءات اميركا ضد اليمن بانها تمثل الارهاب الحقيقي.
مصدر : وكالات
رقم : 912419
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