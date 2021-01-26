مجلس الشيوخ يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب

وذكرت مصادر اعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر الاثنين عن اعتقاده بأنه لن تكون هناك أصوات كافية لإدانة سلفه دونالد ترامب، في محاكمته بمجلس في الشيوخ في إطار مساءلته.



وقالت المصادر إن "بايدن أبدى تشككا في أن يصوت لإدانة ترامب 17 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ، وهو العدد اللازم لهذه الخطوة إذا صوت جميع الديمقراطيين الخمسين لصالح الإدانة".



وكان ترامب حض أتباعه على "الكفاح" من أجل تغيير هزيمته في الانتخابات لصالح الرئيس جو بايدن، خلال خطبة حماسية في 6 كانون الثاني الجاري. ثم هاجم مئات من أنصاره، بعضهم رفعوا أو ارتدوا ما يرمز إلى تيارات عنصرية، مقر الكابيتول وحاصروه، في واقعة انتهت بمصرع 6 أشخاص، دفعت النواب إلى الاختباء داخل الكونغرس.



وبعد أسبوع، وافق مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين، على محاكمة ترمب بتهمة التحريض على التمرد.