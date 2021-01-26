الحشد يباغت مضافات لـ‘‘داعش‘‘ في صلاح الدين

ذكرت مديرية اعلام الحشد في بيان، انه بعد أيام من الهجوم الإرهابي على منطقة العيث شرق محافظة صلاح الدين، نفذ اللواء التاسع بالحشد الشعبي عملية أمنية في منطقة العيث والقرى المجاورة لها لملاحقة الخلايا الإرهابية.



واضافت: ان العملية الأمنية اسفرت عن العثور على عدد من المضافات التابعة لفلول “داعش” الإرهابي ورفع عدد من العبوات الناسفة التي كانت مزروعة على الطرق، كما عثرت القوات على نفق بطول ١٠ متر كان بمثابة ملجأ للإرهابيين.



واشارت الى ان قوات الحشد الشعبي ستواصل واجبات التفتيش لتطهير وتأمين هذه المناطق وانهاء أي تواجد إرهابي فيها.