الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021 ساعة 09:56

الرجوب: أطراف أمريكية و‘‘إسرائيلية‘‘ رفضت تحالف فتح وحماس

الرجوب: أطراف أمريكية و‘‘إسرائيلية‘‘ رفضت تحالف فتح وحماس
وأضاف الرجوب ،في تصريحات لتلفزيون فلسطين الرسمي، “نحن حركة منفتحة مع الجميع، ومشروعنا وطني، لا نضع (فيتو) على أحد، وحركة حماس شركاء في المشروع الوطني.. ونحن مع تشكيل جبهة وطنية لمواجهة الاحتلال”.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وأشار إلى أن حركة فتح ستخوض الانتخابات التشريعية في قائمة موحدة، وقال “لا أتوقع من فتحاوي محترم حريص وشريف أن يخرج عن الإجماع الفتحاوي”.

وأشار الرجوب إلى أن سعي قيادة السلطة الفلسطينية لتشكيل مجلس وطني (برلمان منظمة التحرير) يضم الكل الفلسطيني.

وأشار إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قدم للجنة المركزية لحركة فتح رؤية لحل مشاكل غزة، موعزا لتنفيذها قبل الذهاب لحوار القاهرة بداية  شباط القادم.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية العامة، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 أيار، ورئاسية في 31 تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 آب، وفق مرسوم رئاسي سابق.
مصدر : وكالات
رقم : 912435
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تعلن نجاح اختبار نقل المعلومات بتقنية "الكوانتم"
إيران تعلن نجاح اختبار نقل المعلومات بتقنية "الكوانتم"
سفير إيران باليمن: يجب وقف الحرب
سفير إيران باليمن: يجب وقف الحرب
26 كانون الثاني 2021
ناصر لإسلام تايمز: التفجيرات الاخيرة في العراق رسالة واضحة للداخل والخارج
ناصر لإسلام تايمز: التفجيرات الاخيرة في العراق رسالة واضحة للداخل والخارج
26 كانون الثاني 2021
ظريف: رهان بعض دول الخليج على إسرائيل سيفشل
ظريف: رهان بعض دول الخليج على إسرائيل سيفشل
25 كانون الثاني 2021
إيران: لن نسمح لداعش بإعادة تنظيم صفوفه في العراق
إيران: لن نسمح لداعش بإعادة تنظيم صفوفه في العراق
25 كانون الثاني 2021
اللواء باقري: إيران ردت على تهديدات ترامب بعشرة مناورات
اللواء باقري: إيران ردت على تهديدات ترامب بعشرة مناورات
25 كانون الثاني 2021
تشييع شهداء الحشد الشعبي بمحافظة ذي قار جنوب العراق
تشييع شهداء الحشد الشعبي بمحافظة ذي قار جنوب العراق
24 كانون الثاني 2021
إيران: المخاوف السعودية غير حقيقية ومستعدون للتفاوض معها
إيران: المخاوف السعودية غير حقيقية ومستعدون للتفاوض معها
24 كانون الثاني 2021
الأسير خضر عدنان لـ"إسلام تايمز": المطبعون مع الاحتلال يقتلون إخوتنا الأسرى داخل السجون
الأسير خضر عدنان لـ"إسلام تايمز": المطبعون مع الاحتلال يقتلون إخوتنا الأسرى داخل السجون
24 كانون الثاني 2021
11 شهيداً من الحشد الشعبي بهجوم لداعش الإرهابي
11 شهيداً من الحشد الشعبي بهجوم لداعش الإرهابي
24 كانون الثاني 2021
جماعة عراقية تعلن استهداف السعودية بطائرات مسيرة
جماعة عراقية تعلن استهداف السعودية بطائرات مسيرة
24 كانون الثاني 2021
الرئيس روحاني: ثمة هواجس تجاه الفيروس البريطاني
الرئيس روحاني: ثمة هواجس تجاه الفيروس البريطاني
23 كانون الثاني 2021
نهاية أسطورة سلاح الجو الصهيوني مع ظهور صواريخ محور المقاومة
نهاية أسطورة سلاح الجو الصهيوني مع ظهور صواريخ محور المقاومة
23 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ناصر لإسلام تايمز: التفجيرات الاخيرة في العراق رسالة واضحة للداخل والخارج
نهاية مرحلة ترامب ومنظمة مجاهدي خلق
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 