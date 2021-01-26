الرجوب: أطراف أمريكية و‘‘إسرائيلية‘‘ رفضت تحالف فتح وحماس

وأضاف الرجوب ،في تصريحات لتلفزيون فلسطين الرسمي، “نحن حركة منفتحة مع الجميع، ومشروعنا وطني، لا نضع (فيتو) على أحد، وحركة حماس شركاء في المشروع الوطني.. ونحن مع تشكيل جبهة وطنية لمواجهة الاحتلال”.



ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.



وأشار إلى أن حركة فتح ستخوض الانتخابات التشريعية في قائمة موحدة، وقال “لا أتوقع من فتحاوي محترم حريص وشريف أن يخرج عن الإجماع الفتحاوي”.



وأشار الرجوب إلى أن سعي قيادة السلطة الفلسطينية لتشكيل مجلس وطني (برلمان منظمة التحرير) يضم الكل الفلسطيني.



وأشار إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قدم للجنة المركزية لحركة فتح رؤية لحل مشاكل غزة، موعزا لتنفيذها قبل الذهاب لحوار القاهرة بداية شباط القادم.



ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية العامة، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 أيار، ورئاسية في 31 تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 آب، وفق مرسوم رئاسي سابق.