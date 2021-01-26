ظريف يذكر دول الخليج بـ ‘‘وصف ترامب الأليم‘‘

وقال ظريف، في تصريحات مع صحيفة "إطلاعات"، إن إسرائيل لم تتمكن من توفير الأمن لنفسها، ولن تتمكن من ضمان أمن الخليج الفارسي، مضيفا: "نقول لدول الخليج الفارسي إن إسرائيل قادمة لزعزعة أمنكم وتجعل من أرضكم حدودا لحربها، نقول لدول الخليج الفارسي إن ترامب وصفكم بالبقرة الحلوب وهذا وصف أليم، وستكون إسرائيل أسوأ لكم من ترامب".



وتابع في ما يخص مساعي ونية إيران للتفاوض حتى بعد مجيء ترامب للرئاسة،قائلا: "المتشددون في مجلس التعاون رفضوا عرض الرئيس حسن روحاني للتفاوض خلال قمة المنامة بعد مجيء ترامب، بعض دول الخليج الفارسي اعتقدت أنه بمجيء ترامب سيتمكنون من الحوار مع إيران بشروط أفضل، نقول لدول الخليج الفارسي إنكم انتظرتم ترامب لكنكم لم تجنوا منه شيئاً، واليوم تلجؤون إلى إسرائيل ولن تحصلوا منها على شيء".



ودعا وزير الخارجية الإيراني، دول الخليج الفارسي إلى قبول مبادرة قطر للحوار مع بلاده والعودة إلى المنطقة وحينها ستكون طهران مستعدة للتفاوض، متابعا أن : "السعودية لم تنجح في المنطقة لأنها تنظر إلى دولها كوكلاء لها، وشراء المرتزقة عبر داعش والقاعدة ومعارضي إيران، على الرغم من كل النفقات التي تكبدتها السعودية في المنطقة، إلا أنها لا تملك قوة إقليمية، وبدلا من ذلك تشعر بالقلق بشأن قوتنا الإقليمية".



​وكان وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل الثاني، قد دعا الدول الخليجية إلى إجراء محادثات مع إيران، مشيرا إلى أن هذه رغبة تشاركها دول أخرى في مجلس التعاون ، موضحا أن بلاده ستقوم بتسهيل المفاوضات، حال طلبت منها الأطراف المعنية ذلك.