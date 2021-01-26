تونس.. صدامات بعد وفاة شاب متأثرا بإصابته خلال تظاهرة

اسلام تايمز (تونس) - اندلعت اشتباكات جديدة بين الشرطة التونسية ومتظاهرين في مدينة سبيطلة ،مساء امس الاثنين، بعد وفاة شاب متأثرا بإصابته بقنبلة مسيلة للدموع خلال تظاهرة جرت الأسبوع الماضي.