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الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021 ساعة 11:27
تونس.. صدامات بعد وفاة شاب متأثرا بإصابته خلال تظاهرة
وانتشرت وحدات من الجيش أمام المؤسسات الحكومية في سبيطلة، المدينة الواقعة في منطقة القصرين، منعا لأي محاولة لاقتحامها.
مصدر :
وكالات
رقم :
912449
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