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الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021 ساعة 11:34

إدارة بايدن: تركة ترامب أسوأ بكثير مما تخيلنا

إدارة بايدن: تركة ترامب أسوأ بكثير مما تخيلنا
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي ،أمس الاثنين، إن الوضع الذي ورثه المسؤولون عن فريق عمل دونالد ترامب كان "أسوأ بكثير مما كان بإمكاننا تخيله".

وأضافت بساكي: "لقد كنا هنا لمدة 5 أيام لتقييم العرض حتى نتمكن من تحرير الحد الأقصى للمبلغ مع ضمان حصول الجميع على الجرعة الثانية، وفقا للجدول الزمني الموصى به من قبل إدارة الغذاء والدواء".

وتابعت: "لذا فإن الالتباس حول هذه القضية، والذي نعترف به، يتحدث عن مشكلة أكبر، وهو ما ورثناه من الإدارة السابقة، إنه أسوأ بكثير مما كنا نتخيله".

وفي وقت لاحق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "الوقت هو جوهر المسألة. نحن متفائلون بأننا سنحصل على لقاح كاف.. جئنا إلى المكتب دون علم. لقد حصلنا على التزام من بعض المنتجين الذين سيكسبون المزيد في إطار زمني قصير نسبيا".

وأشار بايدن إلى أن اللقاحات ستكون متاحة على نطاق واسع لأي شخص يرغب بالحصول عليها، وأنه بحلول الصيف ستكون الولايات المتحدة "على الطريق الصحيح" للحصول على مناعة القطيع.

وأعطت أمريكا 6 في المئة فقط من سكانها الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وحصل 0.9 في المائة فقط على الجرعتين.
مصدر : وكالات
رقم : 912451
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