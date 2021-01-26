‘‘قسد‘‘ تخطف رئيس مجلس بلدة الجوادية بريف القامشلي

جاء ذلك في وقت تواصل فيه مجموعات "قسد" المدعومة من قبل قوات الاحتلال الامريكي حصار الأحياء في مركز مدينة الحسكة في سوريا ومنع دخول الآليات والمواد التموينية والغذائية وصهاريج المياه لليوم الثاني عشر على التوالي.



وفي سياق منفصل أقدمت "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي امس الاثنين، على اختطاف عدد من المعلمين من مدينة الشدادي واقتادتهم إلى معسكرات التجنيد القسري.



وذكرت مصادر محلية أن "مسلحين من "قسد" داهموا أحياء في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي وقاموا باختطاف عدد من المعلمين واقتادوهم إلى معسكرات التجنيد القسري لزجهم في القتال بصفوفها".



وأقدم مسلحون من "قسد" في الـ 14 من الشهر الجاري على نصب حواجز داخل مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي واختطفوا بعد مداهمة أحياء المدينة عدداً من المعلمين واقتادوهم إلى معسكرات تدريب إجبارية بهدف زجهم في القتال بصفوفها قسراً.