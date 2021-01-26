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الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021 ساعة 12:32

تدريبات عسكرية في بحر الصين وسط توتر أمريكي صيني

تدريبات عسكرية في بحر الصين وسط توتر أمريكي صيني
حظرت مذكرة أصدرتها إدارة السلامة البحرية الصينية دخول منطقة من المياه في خليج تونكين، إلى الغرب من شبه جزيرة ليتشو في جنوب غرب الصين، من 27 إلى 30 يناير كانون الثاني. لكن المذكرة لم تتضمن تفاصيل بشأن الموعد المحدد لإجراء التدريبات أو حجمها.

وقال الجيش الأمريكي إن مجموعة حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" دخلت بحر الصين الجنوبي يوم السبت لتعزيز "حرية البحار"، وذلك بعد أيام قليلة من تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة.

وشككت الصين ،أمس الاثنين، من أن الولايات المتحدة كثيرا ما ترسل سفنا وطائرات إلى بحر الصين الجنوبي، الذي تمر عبره تجارة بتريليونات الدولارات كل عام، "لاستعراض قوتها"، مشيرة إلى أن ذلك لا يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.

وأصبحت هذه المياه المتنازع عليها بين دول المنطقة نقطة نزاع أخرى في العلاقات الثنائية المتوترة بين بكين وواشنطن. وزاد الجيش الأمريكي باطراد من أنشطته هناك في السنوات القليلة الماضية، مع سعي الصين للتأكيد على مطالبها بالسيادة في المنطقة في إطار نزاع مع دول مجاورة تشمل فيتنام وماليزيا والفلبين وبروناي وتايوان.
رقم : 912471
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