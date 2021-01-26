اشتيه يطالب بعقوبات دولية لمستوردي بضائع المستوطنات

وأعرب اشتيه عن أمله في أن "تتنبه الشركات ودولها لخطورة مخالفة القانون الدولي، في هذا الشأن"، مرحبا "بأي تراجع تقوم به بعض الجهات حول التعامل مع المستوطنات، ورفض الاحتلال، والالتزام بالقوانين الدولية".



وكانت الإمارات فتحت خطا لاستيراد بضائع المستوطنات، المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967، والتي ترفض العديد من دول العالم التعامل معها بما فيها الاتحاد الأوروبي، وتعتبرها جرائم حرب.



وأدانت السلطة الفلسطينية، استيلاء جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية على قصر المفتي الحاج أمين الحسيني في حي الشيخ جراح، بالقدس المحتلة، وتحويله إلى كنيس يهودي، وزيادة أعداد الوحدات الاستيطانية المقامة في محيط البيت، ليصل عددها إلى 56 وحدة استيطانية.