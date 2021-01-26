تجارة إيران الخارجية تلامس 59 مليار دولار

وبيّن أشرفي ،في بيان اليوم الثلاثاء، أن حجم التجارة الخارجية بلغ 122.8 مليون طن من السلع بواقع 58.7 مليار دولار.



وأشار أن الصادرات غير النفطية شهدت انخفاضا كمّيا وسعريا بنسبة 17.7 و20 بالمئة بالترتيب عن الفترة المناظرة السابقة.



وأكد مير أشرفي أن الصين تصدرت الاسوق التصديرية للسلع الايرانية بـ 22.8 مليون طن وقيمة 7.2 مليار دولار، تلاها العراق 22.3 مليون طن بقيمة 6.3 مليار دولار ومن ثم تواليا کل من الامارات بـ 12.8 مليون طن بـ 3.7 مليار دولار وتركيا 5.7 مليون طن بـ 2 مليار دولار، وافغانستان بـ 5.8 مليون طن بقيمة 1.9 مليار دولار.



ونوه الى أن الدول الخمس المذكورة استوردت مجتمعة 69.5 مليون طن من السلع الايرانية بقيمة 21.3 مليار دولار.



من جهة ثانية أكد أن ايران استوردت من الصين 2.9 مليون طن من السلع بقيمة 7.9 مليار دولار ومن الامارات 4.1 مليون طن بقيمة 7.9 مليار دولار، وتركيا 4 ملايين طن بقيمة 3.4 مليار دولار والهند 1.9 مليون طن بـ 1.8 مليار دولار والمانيا 966 الف طن بقيمة 1.4 مليار دولار.



وأضاف أن الدول الخمسة المذكورة بلغت صادراتها الى ايران في الشهور العشرة المذكورة 13.9 مليون طن بقيمة 21.9 مليار دولار، بحيث تشكل 49 بالمئة و71.6 بالمئة من حجم وسعر واردات البلاد على التوالي.