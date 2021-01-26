طهران: لا خطط لدينا حاليا للتفاوض مع واشنطن

وفي حديثه الصحفي الاسبوعي، نفى ربيعي حصول أي اتصال مع الادارة الامريكية الجديدة، وأن ايران بانتظار المواقف الرسمية لهذه الأدارة بشأن العودة للالتزام بتعهداتها ، وابرز هذه التعهدات هي رفع الحظر غير القانوني عن إيران.



واضاف ربيعي ان ايران ليس لديها حاليا أي برنامج للتفاوض مع امريكا ، وهذا الأمر يرتبط بما تقوم به واشنطن من خطوات عملية للعودة الى التزاماتها ببنود القرار الاممي 2231 ، والوقت لن يكون مفتوحا الى الأبد.



وفي جانب آخر من حديثه تطرق ربيعي الى موعد تقليص نشاطات المفتشين الدوليين في المنشآت النووية الايرانية وقال : طبقا للموعد الذي جاء في قانون مجلس الشورى الاسلامي فأن الخطوة الأولى لتقييد عمل المفتشين علي ضوء البروتكول الاضافي تبدأ في العشرين من شباط القادم.



ولفت المتحدث باسم الحكومة الايرانية الى أن اعمال التنفتيش المتعلقة باتفاقية الضمانات ستبقى كما هي وستستمر اعمال التفتيش وكاميرات المراقبة المتعلقة بهذه الاتفاقية.