أمريكا.. موافقة الجمهوريين على تقاسم السلطة مع الديمقراطيين

وكان ثمة خلاف بين الديمقراطي تشاك شومر ،زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس حاليا، بفضل الصوت المرجح لنائبة الرئيس كامالا هاريس، على طلب الجمهوريين أن يتعهد الديمقراطيون بالاستمرار في إجراء يشترط حصول أي تشريع على أغلبية كبيرة تصل إلى 60 صوتا من أجل إقراره، ورفض شومر ضمان بقاء ذلك الإجراء.



وقال ماكونيل: "الإجراء كان جزءا رئيسيا من الأساس الذي قام عليه آخر اتفاق لتقاسم السلطة عام 2001 على أساس حصول كل من الحزبين على 50 مقعدا".



وقال جاستن جودمان ،المتحدث باسم شومر، في بيان "نحن سعداء لأن السيناتور ماكونيل تخلى عن طلبه السخيف. نتطلع إلى تنظيم مجلس الشيوخ تحت سيطرة الديمقراطيين والبدء في تنفيذ أشياء كبيرة وجريئة للشعب الأمريكي".



وأشار بعض الديمقراطيين الليبراليين إلى ضرورة إزالة حاجز الستين صوتا لإقرار التشريعات، من أجل الإسراع بتنفيذ جدول أعمال جو بايدن، غير أن بايدن نفسه لم يلمح إلى دعمه لهذه الخطوة.



ومنعت هذه الأغلبية الكبيرة مجلس الشيوخ في السنوات القليلة الماضية من إقرار أغلب التشريعات الكبرى.