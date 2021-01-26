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الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021 ساعة 14:33

صحة اللاذقية تتابع وجود حالات لإصابات بالتهاب الكبد A

صحة اللاذقية تتابع وجود حالات لإصابات بالتهاب الكبد A
وتم معاينة المرضى وقطف عينات لإجراء التحاليل وتوزيع بروشورات توعوية حول المرض وسبل انتقاله والوقاية منه بالتزامن مع إرسال مؤسسة مياه الشرب فريق من دائرة التحليل والتعقيم للتأكد من سلامة مياه الشرب.

وذكرت مديرة دائرة البرامج الصحية في مديرية الصحة الدكتورة وفاء حلوم أن المديرية أرسلت فريق التقصي الوبائي التابع لمنطقة إشراف جبلة الثانية إلى القرية لمتابعة وضع الإصابات مع اصطحاب عبوات لتحليل المياه وبروشورات خاصة بسلامة الغذاء والمياه في المنطقة.

وبينت حلوم أنه من خلال عمل الفريق تبين توزع الإصابات البالغة نحو 17 بين عدة منازل في مواقع متفرقة من القرية وكانت الأطعمة المتناولة من قبلهم مختلفة ومصدر مياه الشرب إما من ينابيع مختلفة أو من مصدر مياه الشرب الرئيسي.

وأشارت إلى أن الفريق عمل مباشرة على أخذ عينات من مياه الينابيع في القرية ومن المضخة الرئيسية المغذية لمياه الشرب وخزان المياه في مدرسة القرية وخزانات المياه في منازل المواطنين المصابين وإرسالها إلى المخبر لتحليلها من قبل مديرية الصحة مع توعية الأهالي وتقديم التثقيف الصحي حيث تم الطلب من الجميع اتباع قواعد النظافة العامة وعدم استخدام الأدوات الشخصية والراحة مع شرب السوائل وتناول الحلويات والتخفيف من الدسم مؤكدة أن المديرية ستتابع وضع المرضى بشكل يومي لمدة أسبوعين مع السؤال والمتابعة لظهور أي حالة جديدة.

من جهته أشار مدير عام مؤسسة مياه الشرب المهندس مضر منصورة إلى أن المؤسسة وفور إعلامها بوجود حالات التهاب الكبد “أي” أرسلت طاقم من دائرة التحليل والتعقيم إلى القرية وتم أخذ عينات من مياه الينابيع الموجودة في قرية حمام القراحلة وجيبول يوم الجمعة الماضي.

ولفت منصورة إلى أنه تبع هذا الإجراء أخذ عينات أخرى على مدى اليومين التاليين من نفس المصادر لمراقبة أي تطور على نوعية مياه الشرب وإجراء التحاليل المتعلقة بمؤشرات التلوث بالصرف الصحي مؤكداً أن النتائج المخبرية بينت أن مواصفات المياه الفيزيو كيميائية مطابقة للمواصفة القياسية السورية لمياه الشرب ولا يوجد أي أثر للتلوث بالصرف الصحي.

ونصح منصورة الأهالي بتعقيم مياه الينابيع الشعبية قبل استخدامها لأغراض الشرب أما بالنسبة لمحطة عين قبي فهي مطابقة للمواصفة القياسية السورية لمياه الشرب من الناحية الجرثومية مؤكداً في الوقت نفسه استعداد المؤسسة لإجراء أي تحليل لخزانات المياه في القرية ومصادر مياه الشرب.
رقم : 912493
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