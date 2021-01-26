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الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021 ساعة 14:37

إيران.. 6420 إصابة جديدة و79 حالة وفاة بكورونا

إيران.. 6420 إصابة جديدة و79 حالة وفاة بكورونا
وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي سيما سادات لاري ،في تصريح اليوم الثلاثاء: "منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية اليوم الثلاثاء تم تسجيل 6420 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليون و385 ألف و707 إصابات مؤكدة".

واوضحت سادات لاري انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 590 شخصا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفتت سادات لاري الى تعافي مليون و171 ألف و367 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت المتحدثة باسم وزارة الصحة: ان 4038 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واعربت سادات لاري عن أسفها لتسجيل 79 حالة وفاة جديدة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 57560 حالة وفاة.

واشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية الى اجراء 9 ملايين و15 ألف و376 إختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 912495
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