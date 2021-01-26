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الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021 ساعة 14:43

سماع دوي انفجار في العاصمة السعودية

سماع دوي انفجار في العاصمة السعودية
كما أكدت وكالة سبوتنيك الروسية نقلا عن سكان وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بسماع صوت انفجار قوي بالعاصمة الرياض.

وبدورها، أشارت وكالة رويترز للأنباء الى ان القنوات السعودية بثت تقارير محلية عن وقوع انفجار ومقاطع يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي اعتراض صاروخ في سماء الرياض.

والسبت الماضي، توقفت حركة الملاحة الجوية في مطار الرياض مؤقتا، وتم تحويل رحلات كانت ستهبط فيه إلى مطار الدمام (شرق)، وذلك عقب ادعاء تحالف العدوان على اليمن عن اعتراض وتدمير هدف جوي حسب زعمه.

وكان تحالف العدوان السعودي ادعى انه دمر هدف جوي كان متوجها نحو العاصمة الرياض، متهما صنعاء باطلاقه.

ونفى المتحدث العسكري باسم انصار الله العميد يحيى سريع هذا الادعاء وقال في تغريدة على تويتر : نؤكد أن من حقنا الطبيعي والمشروع الرد على دول العدوان طالما استمر العدوان والحصار وأن القوات المسلحة اليمنية تقوم بالإعلان عن أية عملية تنفذها بكل فخر وشرف واعتزاز.
رقم : 912499
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