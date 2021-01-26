ثأرا للشهداء.. الحشد يطلق عملية أمنية لملاحقة ‘‘داعش‘‘ في صلاح الدين

وقال قائد عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي حسام إبراهيم السهلاني، ان عمليات "ثأر الشهداء" انطلقت لتفتيش وتأمين منطقة العيث والقرى المجاورة لها شرق صلاح الدين بمشاركة اللواء (22- 88 -9 – وفوج المهمات الخاصة )مع قيادة عمليات صلاح الدين للجيش العراقي وبإسناد طيران الجيش".



وأضاف السهلاني، ان "العملية مستمرة واسفرت عن تدمير عجلة وعدة مضافات ونفق لداعش فضلا عن رفع عدة عبوات ناسفة مزروعة على الطريق والعثور على محطة لتصفية الماء تابعة للإرهابيين".



وكانت مديرية اعلام الحشد قد ذكرت في بيان سابق، انه بعد أيام من الهجوم الإرهابي على منطقة العيث شرق محافظة صلاح الدين، نفذ اللواء التاسع بالحشد الشعبي عملية أمنية في منطقة العيث والقرى المجاورة لها لملاحقة الخلايا الإرهابية.



واضافت: ان العملية الأمنية اسفرت عن العثور على عدد من المضافات التابعة لفلول “داعش” الإرهابي ورفع عدد من العبوات الناسفة التي كانت مزروعة على الطرق، كما عثرت القوات على نفق بطول ١٠ متر كان بمثابة ملجأ للإرهابيين.



واشارت الى ان قوات الحشد الشعبي ستواصل واجبات التفتيش لتطهير وتأمين هذه المناطق وانهاء أي تواجد إرهابي فيها.