شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الضفة

وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد الشاب الذي أصيب برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تواجده على أحد المفترقات القريبة من قرية حارس غرب سلفيت.



وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال "تم تلقي تقرير عن محاولة طعن في مفترق غيتي أفيشار قرب مستوطنة ارئيل وتم تحييد المنفذ".



وذكرت قناة عبرية أن مجندة أصيبت بجراح في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني قرب مستوطنة "أرئيل".



وزعمت أن شابًا فلسطينيًا اقترب من نقطة تفتيش تواجدت فيها مجندة قرب المستوطنة؛ فطعنها، الأمر الذي أدى لإصابتها بجراح طفيفة.



وأضافت أن الجنود في المكان أطلقوا النار على الشاب؛ فاستشهد بعد وقت قريب.