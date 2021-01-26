الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021 ساعة 15:58

ترامب يؤسس مكتبا للظهور العام في فلوريدا لهذا السبب

ترامب يؤسس مكتبا للظهور العام في فلوريدا لهذا السبب
وتحدثت وسائل الإعلام أمريكية عن قيام الرئيس الأمريكي السابق، أمس الاثنين، بإنشاء مكتب لمرحلة ما بعد الرئاسة في مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا، معتبرة أن ترامب أنشأ وسيلة للظهور العام والتصريحات العامة في المستقبل.

بحسب بيان صحفي صادر عن المكتب، نقله موقع "thehill"، سيدير ​​"مكتب الرئيس السابق" مراسلات ترامب وبياناته العامة وظهوره وأنشطته الرسمية.

وجاء في البيان أن "الرئيس ترامب سيكون دائما وإلى الأبد نصيرا للشعب الأمريكي".

وأشار الموقع إلى أن اسم المكتب يؤكد التكهنات بأن ترامب قد لا يرشح نفسه للرئاسة في عام 2024، وهو أمر لم يحسمه هو أو مستشاريه بشكل قاطع.

ولم يصدر ترامب أي تصريحات منذ مغادرته البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، إلى منزله الخاص في بالم بيتش، خصوصا بعد أن تم حظر حسابه في تطبيق التواصل الاجتماعي "تويتر"، على خلفية أحداث الكابيتول.

ونوهت الصحيفة إلى أن الرئيس السابق قد يقيم في فلوريدا مع عدد من "المستشارين المخلصين"، ونقلت عن حلفاء ترامب، أن الأخير عازم على مواجهة "تحديات الجمهوريين" الذين يعتقد أنهم ظلموه في نتائج الانتخابات.

وتسلم مجلس الشيوخ الأمريكي من مجلس النواب، أمس الاثنين، لائحة الاتهام ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، تمهيدا لإجراء محاكمة العزل مطلع فبراير/ شباط.

وعبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن اعتقاده بأنه لن تكون هناك أصوات كافية لإدانة سلفه دونالد ترامب، في محاكمته بمجلس في الشيوخ في إطار مساءلته.

وقالت شبكة "سي إن إن" إن "بايدن أبدى تشكيكا في أن يصوت لإدانة ترامب 17 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ، وهو العدد اللازم لهذه الخطوة إذا صوت جميع الديمقراطيين الخمسين لصالح الإدانة".
مصدر : وكالات
رقم : 912510
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اعتقال الشيخ زكزاكي جريمة إنسانية بشعة ومحاكمته غير عادلة
اعتقال الشيخ زكزاكي جريمة إنسانية بشعة ومحاكمته غير عادلة
ظريف: تصريحات الادارة الأمريكية الجديدة مجرد أقوال
ظريف: تصريحات الادارة الأمريكية الجديدة مجرد أقوال
26 كانون الثاني 2021
تخت روانجي: كرة الاتفاق النووي في الملعب الأمريكي
تخت روانجي: كرة الاتفاق النووي في الملعب الأمريكي
26 كانون الثاني 2021
إيران تعلن نجاح اختبار نقل المعلومات بتقنية "الكوانتم"
إيران تعلن نجاح اختبار نقل المعلومات بتقنية "الكوانتم"
26 كانون الثاني 2021
سفير إيران باليمن: يجب وقف الحرب
سفير إيران باليمن: يجب وقف الحرب
26 كانون الثاني 2021
ناصر لإسلام تايمز: التفجيرات الاخيرة في العراق رسالة واضحة للداخل والخارج
ناصر لإسلام تايمز: التفجيرات الاخيرة في العراق رسالة واضحة للداخل والخارج
26 كانون الثاني 2021
ظريف: رهان بعض دول الخليج على إسرائيل سيفشل
ظريف: رهان بعض دول الخليج على إسرائيل سيفشل
25 كانون الثاني 2021
إيران: لن نسمح لداعش بإعادة تنظيم صفوفه في العراق
إيران: لن نسمح لداعش بإعادة تنظيم صفوفه في العراق
25 كانون الثاني 2021
اللواء باقري: إيران ردت على تهديدات ترامب بعشرة مناورات
اللواء باقري: إيران ردت على تهديدات ترامب بعشرة مناورات
25 كانون الثاني 2021
تشييع شهداء الحشد الشعبي بمحافظة ذي قار جنوب العراق
تشييع شهداء الحشد الشعبي بمحافظة ذي قار جنوب العراق
24 كانون الثاني 2021
إيران: المخاوف السعودية غير حقيقية ومستعدون للتفاوض معها
إيران: المخاوف السعودية غير حقيقية ومستعدون للتفاوض معها
24 كانون الثاني 2021
الأسير خضر عدنان لـ"إسلام تايمز": المطبعون مع الاحتلال يقتلون إخوتنا الأسرى داخل السجون
الأسير خضر عدنان لـ"إسلام تايمز": المطبعون مع الاحتلال يقتلون إخوتنا الأسرى داخل السجون
24 كانون الثاني 2021
11 شهيداً من الحشد الشعبي بهجوم لداعش الإرهابي
11 شهيداً من الحشد الشعبي بهجوم لداعش الإرهابي
24 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ناصر لإسلام تايمز: التفجيرات الاخيرة في العراق رسالة واضحة للداخل والخارج
نهاية مرحلة ترامب ومنظمة مجاهدي خلق
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 