الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021 ساعة 16:28

نتنياهو يعتزم استخدام ملك المغرب في حملته الانتخابية

نتنياهو يعتزم استخدام ملك المغرب في حملته الانتخابية
وطبقًا للمصادر التي تحدثت بأسماءٍ مجهولةٍ لموقع (YNET) الإخباريّ-العبريّ فإنّ نتنياهو والعديد من مستشاريه يعملون على إقناع الملك المغربيّ بضرورة زيارة إسرائيل رسميًا قبل الانتخابات، أيْ في غضون الأسابيع القليلة القادمة، الأمر الذي من شأنه أنْ يرفع من احتمالات فوز نتنياهو في الانتخابات، علمًا أنّ قوّته الانتخابيّة في تصاعدٍ مستمّرٍ، إذْ أنّ الاستطلاع الأخير للرأي العام أظهر أنّه لو جرت الانتخابات اليوم لحصل نتنياهو وحزبه على 32 مقعدًا في الكنيست من أصل 120 مقعدًا.

وشدّدّ الموقع في سياق تقريره على أنّ الموظفين الكبار في ديوان نتنياهو ومجلس الأمن القومي التابع له، يُمارسون الضغوطات من أجل إتمام الزيارة في أقرب وقتٍ ممكنٍ، وذلك بُعيْد رفع الإغلاق المفروض على مطار بن غوريون، في بداية شباط (فبراير) المقبل، والجدير بالذكر أنّ إغلاق المطار جاء بقرارٍ حكوميٍّ بهدف الحدّ من “استيراد” جائحة كورونا على مختلف تحوراتها.

علاوة على ما ذُكِر أعلاه، لفتت المصادر في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيليّ إلى أنّ نتنياهو عاقد العزم على إنجاح زيارة العاهل المغربي، حيثُ يعتبرها ورقة على درجةٍ كبيرةٍ من الأهمية، وبالتالي يمكن الاستفادة منها في حملته الانتخابية، وعليه أضافت المصادر، فإنّ نتنياهو يعمل على إقناع الناخبين بأنّه السياسيّ الأوّل في تاريخ دولة الاحتلال، الذي استطاع أنْ يُقنِع العاهل المغربيّ بزيارة إسرائيل، إذْ أنّ زيارةً من هذا القبيل لم تجرِ منذ إقامة إسرائيل في العام 1948، وبالتالي فإنّ إخراجها إلى حيّز التنفيذ يُعتبر نصرًا سياسيًا لنتنياهو، الذي توصّل إلى إعادة التطبيع مع المغرب قبل عدّة أشهر.

أمّا الهدف الأساس من الزيارة، وفق تصوّر نتنياهو، فيكمن في أنّ هناك مئات الآلاف ممّن يُطلَق عليهم (اليهود المغاربة)، والذين تمّ استجلابهم إلى فلسطين المحتلة، كما أنّ السواد الأعظم منهم، وعلى الرغم من كونهم في أسفل الطبقات الضعيفة اجتماعيًا وسياسيًا، فإنّهم يصوتون لصالح الأحزاب الإسرائيليّة اليمينيّة والدينيّة المُتطرّفة، وبناءً على ذلك، فإنّ زيارة الملك، الذي يحظى باحترامٍ شديدٍ من قبلهم، سيُعزز فرص نتنياهو للحصول على أكبر عددٍ من المصوتين من “الأصول المغربيّة”، على حدّ قول المصادر المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيليّ.

ومع ذلك، أشار الموقع إلى أنّ فرص قيام الملك بزيارةٍ إسرائيل غير مرتفعةٍ، ذلك لأنّه بحسب المصادر الرفيعة في تل أبيب، فإنّ العاهل محمد السادس على علمٍ بأنّ نتنياهو قد يستثمر زيارته إلى تل أبيب في معركته الانتخابيّة، ولذا من المرجح أنْ ينأى بنفسه عن التدّخل في الانتخابات الإسرائيليّة، لكونها شأنًا داخليًا.

المصادر اختتمت حديثها للموقع العبريّ بالقول إنّ الاتصالات بين الطرفيْن ما زالت جاريةً، وذلك بأمرٍ من نتنياهو ومن مجلس الأمن القوميّ التابِع له، ولكنّ المصادر شدّدّت على أنّ المساعي قد لا تنجَح، وعلى نحوٍ خاصٍّ قبل الانتخابات العامّة في إسرائيل، كما أكّدت.

يُشار إلى أنّ تقارير صحافيّة إسرائيليّة كانت قد أكّدت مؤخرًا أنّ العاهِل المغربي يشترِط القيام بالزيارة لإسرائيل بسماح الأخيرة له بالالتقاء في رام الله مع رئيس السلطة الفلسطينيّة، محمود عبّاس، ولكن في هذه الحالة، فإنّ نتنياهو إذا وافق على الشرط المغربيّ سيخسر المصوتّين اليمينيين، وبالتالي فإنّه يعمل على إقناع الملك المغربيّ بضرورة التنازل عن لقاء عبّاس والاكتفاء بزيارة القدس فقط.

في السياق عينه، قال مُراسِل الشؤون السياسيّة في صحيفة (يديعوت أحرونوت) وموقع (YNET) إنّ وزير المخابرات الإسرائيليّ، إيلي كوهين قام أمس بأوّل زيارةٍ لوزيرٍ إسرائيليٍّ إلى السودان، حيث ترأس وفدًا مكونًا من مسؤولين في وزارته وفي مجلس الأمن القوميّ، وخلال الزيارة، أضاف المُراسِل إيتمار آيخنر، اجتمع أعضاء الوفد الإسرائيليّ إلى رئيس مجلس السيادة السودانيّ عبد الفتّاح البرهان، ومع وزير الدفاع ياسين إبراهيم، بالإضافة إلى عددٍ من كبار المسؤولين في الدولة العربيّة التي طبعّت علاقاتها قبل عدّة أشهرٍ مع إسرائيل.
مصدر : وكالات
رقم : 912515
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اعتقال الشيخ زكزاكي جريمة إنسانية بشعة ومحاكمته غير عادلة
اعتقال الشيخ زكزاكي جريمة إنسانية بشعة ومحاكمته غير عادلة
ظريف: تصريحات الادارة الأمريكية الجديدة مجرد أقوال
ظريف: تصريحات الادارة الأمريكية الجديدة مجرد أقوال
26 كانون الثاني 2021
تخت روانجي: كرة الاتفاق النووي في الملعب الأمريكي
تخت روانجي: كرة الاتفاق النووي في الملعب الأمريكي
26 كانون الثاني 2021
إيران تعلن نجاح اختبار نقل المعلومات بتقنية "الكوانتم"
إيران تعلن نجاح اختبار نقل المعلومات بتقنية "الكوانتم"
26 كانون الثاني 2021
سفير إيران باليمن: يجب وقف الحرب
سفير إيران باليمن: يجب وقف الحرب
26 كانون الثاني 2021
ناصر لإسلام تايمز: التفجيرات الاخيرة في العراق رسالة واضحة للداخل والخارج
ناصر لإسلام تايمز: التفجيرات الاخيرة في العراق رسالة واضحة للداخل والخارج
26 كانون الثاني 2021
ظريف: رهان بعض دول الخليج على إسرائيل سيفشل
ظريف: رهان بعض دول الخليج على إسرائيل سيفشل
25 كانون الثاني 2021
إيران: لن نسمح لداعش بإعادة تنظيم صفوفه في العراق
إيران: لن نسمح لداعش بإعادة تنظيم صفوفه في العراق
25 كانون الثاني 2021
اللواء باقري: إيران ردت على تهديدات ترامب بعشرة مناورات
اللواء باقري: إيران ردت على تهديدات ترامب بعشرة مناورات
25 كانون الثاني 2021
تشييع شهداء الحشد الشعبي بمحافظة ذي قار جنوب العراق
تشييع شهداء الحشد الشعبي بمحافظة ذي قار جنوب العراق
24 كانون الثاني 2021
إيران: المخاوف السعودية غير حقيقية ومستعدون للتفاوض معها
إيران: المخاوف السعودية غير حقيقية ومستعدون للتفاوض معها
24 كانون الثاني 2021
الأسير خضر عدنان لـ"إسلام تايمز": المطبعون مع الاحتلال يقتلون إخوتنا الأسرى داخل السجون
الأسير خضر عدنان لـ"إسلام تايمز": المطبعون مع الاحتلال يقتلون إخوتنا الأسرى داخل السجون
24 كانون الثاني 2021
11 شهيداً من الحشد الشعبي بهجوم لداعش الإرهابي
11 شهيداً من الحشد الشعبي بهجوم لداعش الإرهابي
24 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ناصر لإسلام تايمز: التفجيرات الاخيرة في العراق رسالة واضحة للداخل والخارج
نهاية مرحلة ترامب ومنظمة مجاهدي خلق
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 