مسيرة ليلية في البحرين تضامنا مع الشعب اليمني

وأكد الشرفاء من أهل البحرين وحدة المصير وتضامنهم ووقوفهم مع الشعب اليمني العظيم المقاوم في وجه العدوان الأمريكي السعودي.



ورفع وردد المشاركون شعارات منها "رسالة تضامن من شعب البحرين لإخواننا في يمن الصمود والقوي" شهداؤكم شهداؤنا وجرحكم جرحنا وظلامتكم ظلامتنا" شعب البحرين يقف قلبا وقالبا مع شعب اليمن المقاوم".



وتزامن خروج البحرينيين مع أحرار العالم في أكثر من 9 دول يشاركون بمناسبة "اليوم العالمي لأجل اليمن" بتظاهرات دعماً للشعب اليمني الذي يئن تحت الموت والجوع والمرض بفعل العدوان والحصار السعودي الأمريكي.