عملية طعن في فرانكفورت والشرطة تقبض على المنفذ

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن رجلا هاجم وجرح عدة أشخاص بسكين قرب محطة قطارات في فرانكفورت. وانتقلت الشرطة بسرعة إلى موقع الحادث مع وحدة كبيرة، وتم إغلاق الطرق، وقبضت على الجاني.



وبحسب المعلومات الأولية، تعرض الضحايا لبعض الإصابات الخطيرة، لكن لم تكن هناك إصابات تهدد حياتهم. وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة.



من جهته، قالت متحدثة باسم الشرطة إن الحادث وقع في حوالي الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، وجاري البحث لتحديد ما إذا كانت هناك أي صلة بين الجاني والضحايا.



وذكرت الشرطة في وقت سابق، نقلا عن شهود عيان، قولهم إن المهاجم اختار على ما يبدو ضحاياه بشكل عشوائي. ولم تستطع الشرطة تأكيد ذلك. وغردت على موقع “تويتر” قائلة: “لا يوجد خطر على حياة المصابين”.