الحشد الشعبي يعلن انتهاء عملية 'ثأر الشهداء'

الى ذلك، قال قائد عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي حسام إبراهيم السهلاني، ان عمليات "ثأر الشهداء" انطلقت لتفتيش وتأمين منطقة العيث والقرى المجاورة لها شرق صلاح الدين بمشاركة اللواء (22- 88 -9 – وفوج المهمات الخاصة )مع قيادة عمليات صلاح الدين للجيش العراقي وبإسناد طيران الجيش".



وأضاف السهلاني، ان "العملية مستمرة واسفرت عن تدمير عجلة وعدة مضافات ونفق لداعش فضلا عن رفع عدة عبوات ناسفة مزروعة على الطريق والعثور على محطة لتصفية الماء تابعة للإرهابيين".



وكانت مديرية اعلام الحشد قد ذكرت في بيان سابق، انه بعد أيام من الهجوم الإرهابي على منطقة العيث شرق محافظة صلاح الدين، نفذ اللواء التاسع بالحشد الشعبي عملية أمنية في منطقة العيث والقرى المجاورة لها لملاحقة الخلايا الإرهابية.