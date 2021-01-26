أبرز التطورات على الساحة السورية 26-1-2021

مصدر ميداني أكد أن المسلحين في ريف إدلب كانوا يستعدون لشن هجوم كبير على مواقع الجيش السوري على جبهة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، مستغلين سوء الأحوال الجوية، مشيراً إلى أن وحدات الرصد في الجيش السوري، وبالتعاون مع طائرات الاستطلاع الروسية، تمكنت من ضبط تلك الاستعدادات في عدّة مواقع تابعة لمسلحي تنظيم "حراس الدين" الإرهابي على محاور جبل الزاوية وجنوب إدلب، بالإضافة إلى مواقع أخرى في سهل الغاب شمال غرب حماة.



وأوضح المصدر أنه تم التعامل مع التحركات عبر سلسلة من الرميات المدفعية والصاروخية، كما نفذ الطيران الحربي ثلاث غارات على مقر للاتصالات بين ريف جسر الشغور وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.



وأشار المصدر الميداني إلى أن المجموعات المسلحة كانت تتحضر لتنفيذ عدّة هجمات متزامنة باتجاه مواقع الجيش السوري على محاور الاشتباك، لكن الضربات الاستباقية عبر الوسائط النارية المتعددة من قبل الجيش السوري أحبطت محاولة الهجوم كما دمرت قسما مهما من الآليات التي تم تحضيرها للهجوم.



وحول وضع جبهة إدلب حالياً، قال المصدر إن "الجيش السوري منذ حوالي الشهر رفع الجاهزية على كامل محاور الاشتباك مع المجموعات المسلحة، وبالتالي نحن جاهزون لأي تطور قد تشهده الجبهة في أي لحظة".



وتشهد منطقة خفض التصعيد في ريفي حماة وإدلب بالآونة الأخيرة، خروقات عديدة من جانب المجموعات المسلحة، إذ تحاول شن هجمات واستهداف مواقع ونقاط انتشار الجيش السوري في المنطقة.



يذكر أن، تنظيم "حراس الدين" يتكون من مقاتلين ارهابيين، أعلنوا عام 2016 إنشاء تنظيمهم الخاص محافظين على ولائهم لزعيم "القاعدة" في أفغانستان أيمن الظواهري، ويقود التنظيم مجلس شورى يغلب عليه المقاتلون الأردنيون ممن قاتلوا في أفغانستان والعراق والبوسنة والقوقاز، ولهم باع طويل في صفوف تنظيم القاعدة، كما يضم التنظيم في صفوفه أجانب وعرب، وعمل على استقطب مقاتلين محليين من سوريا.



وقام تنظيم "حراس الدين" نهاية عام 2018 بدمج مقاتلين من "أنصار التوحيد"، وهو الاسم الأحدث لتنظيم (جند الأقصى) المبايع لـ"داعش"، وذلك في مناطق سيطرته شمال حماة وجنوب إدلب، كما أمن للمنحدرين منهم من جنسيات خليجية وعربية وشمال أفريقية مناطق استيطان خاصة بهم، فيما تم دمج "داعشيين" آخرين من "أنصار التوحيد" ممن ينحدرون من آسيا الوسطى، على الجبهات التي يسيطر عليها "الحزب الإسلامي التركستاني" و"جماعة الألبان" في ريفي إدلب الجنوب الغربي واللاذقية الشمال الشرقي، المتاخمين للحدود التركية.