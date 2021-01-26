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الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021 ساعة 22:42

وزير الصحة العراقي يحذر من زيادة الإصابات بكورونا

وزير الصحة العراقي يحذر من زيادة الإصابات بكورونا
وقال التميمي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "العراق تعامل مع جائحة كورونا بجدية وحزم وباجراءات صارمة"، مبينا أنه "مازلنا نحذر من زيادة الاصابات والاجراءات الوقائية التي تشهد إهمالا من المواطنين".

وأضاف التميمي، أن "وزارة الصحة اتخذت الاجراءات اللازمة لترصين وتطوير البنى التحتية وساهم ذلك بالسيطرة على الفيروس"، مشيرا الى أن "الاطفال يحملون الفيروس وهم ناقلون له دون ظهور الاعراض عليهم، وذلك حفزنا على أن يكون الدوام يوما واحدا في الاسبوع بالنسبة للطلاب وأن تكون الفرق الصحية موجودة في المدارس".

وتابع التميمي "لدينا احصائيات كافية عن المدارس، حيث إن نسبة كبيرة من الفحوصات تجري في المدارس والكليات"، مؤكداً أن "خطر كورونا ما يزال قائما في العالم والمنطقة وليس فقط في البلاد".

وأكد التميمي أن "العراق مازال يحقق نتائج طيبة وجيدة في انحسار الوباء، ومازالنا متخوفين من زيادة الاصابات وذلك لعدم الالتزام بالاجراءات الوقائية"، لافتا الى أنه "تم فرض غرامات على الجهات التي لا تطبق التعليمات الصحية وتم اغلاق الكثير من المولات والمطاعم والاسواق والمدارس".

ودعا التميمي المواطنين الى "الالتزام بالاجراءات الصحية خصوصاً بعد ظهور السلالة الجديدة".
رقم : 912575
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