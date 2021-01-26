ميركل تدعو لضرورة التوزيع العادل للقاح كورونا حول العالم

وقالت ميركل، متحدثة في المنتدى الاقتصادي العالمي “المال شيء، لكن الشيء الآخر هو توفر اللقاح عندما يكون هناك نقص.



الأمر هنا يتعلق بالتوزيع العادل، وليس بالمال. لذلك أنا سعيدة جداً أن “غافي” ( التحالف العالمي للقاحات والتحصين) ، الذي يتفاوض نيابة عن برنامج “كوفاكس” ( برنامج كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية) ، قد وقع العقد الأول”.



ووصفت المستشارة الألمانية، بشكل عام لقاحات فيروس “كورونا” المستجد بأنها: “طريقة للخروج من الوباء”، لكنها شددت على أنها لن تكون سهلة أو سريعة.



يذكر أن التحالف العالمي للقاحات والمناعة (غافي)، أعلن في وقت سابق، أنه من المقرر تسليم حوالي 1.8 مليار جرعة من لقاحات ضد فيروس كورونا إلى البلدان منخفضة الدخل في عام 2021 ، وذلك وفقًا لتوقعات إمدادات آلية “كوفاكس” العالمية.