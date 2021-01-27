خاص (إسلام تايمز) - اعتبر مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى للشؤون الدبلوماسية باليمن، عبدالإله محمد حجر، إن قيام الولايات المتحدة بتصنيف حركة أنصار الله في اليمن على أنها جماعة إرهابية يؤكد هزيمة وفشل اليهمنة الأمريكية السعودية في اليمن.