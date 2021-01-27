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الأربعاء 27 كانون الثاني 2021 ساعة 08:54

مسؤول يمني لـ"إسلام تايمز": تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية يؤكد هزيمة اليهمنة الأمريكية السعودية

المراسلة معصومة فروزان
مسؤول يمني لـ"إسلام تايمز": تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية يؤكد هزيمة اليهمنة الأمريكية السعودية
وقال محمد حجر في حديث لمراسلة موقع "إسلام تايمز"، "لقد خاضت أمريكا عبر النظام السابق العميل ستة حروب ضد مكون أنصار الله في الأعوام  2004-2009، ثم أعلن في واشنطن عن العدوان الأمريكي السعودي في مارس 2015  وهو مستمر حتى اليوم".

وأضاف "إعلان التصنيف بعد تلك الحروب والعدوان دلال واضح على الهزيمة والفشل الذريع في ارضاخ الشعب اليمني المقاوم وكسر إرادته في المقاومة والعجز عن تحقيق أي هدف من أهدافة الخبيثة وعلى رأسها إعادة الهيمنة الأمريكية السعودية على الشأن اليمني".

وعند سؤاله عن الدافع والحافز الذي يقوي فكرة المقاومة أمام العدوان في اليمن، رأى مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى للشؤون الدبلوماسية، إن "الدافع للصمود والمقاومة هو إتباع الهدي المحمدي عليه الصلاة والسلام وآله لمقاومة الظالمين والتصدي لهم جهدا في سبيل الله وابتغاء مرضاته، وكذلك اليقين بأن عواقب الرضوخ والاستسلام وخيمة في الدنيا والآخرة، والشواهد على ذلك في العراق وغيرها ما حدث من قتل وتنكيل وذل وهوان من قبل داعش والقاعدة صنيعتي أمريكا وإسرائيل".

وفي سياق متصل، دعا محمد علي الحوثي، القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، الولايات المتحدة إلى حظر الدعم تحالف العدوان الذي تقوده السعودية.

وكتب في تغريدة: "على أمريكا أن تصدر حظرا على إرسال السلاح والطيران والدعم اللوجستي للسعودية وتحالفها في العدوان على اليمن، وهذا هو الأجدر مراجعته حتى 26 فبراير"، في إشارة إلى تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص الأمريكي الذي يجيز إجراء معاملات مع جماعة "أنصار الله".

وأضاف أن "الأموال التي جمعتها وزارة الخزانة الأمريكية كانت ثمن إرهاب التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن بقتل الاطفال والنساء وتدمير اليمن وتجويعه".
يذكر أن الخارجية الأمريكية أعلنت أنها بدأت في مراجعة تصنيف حركة "أنصار الله" في اليمن منظمة إرهابية وأنها تعمل بأسرع ما يمكن لإنهاء العملية واتخاذ قرار.

 
رقم : 912617
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