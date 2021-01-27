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الأربعاء 27 كانون الثاني 2021 ساعة 09:03
رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض يؤكد حق الرد بالمثل
وقال عبدالسلام في تغريده له أمس الثلاثاء، إن المعتدي على اليمن قتلا وحصارا لاينبغي عليه انتظار لقاءات ودبلوماسية مفتوحة تحت النار والحصار ولكن عليه أن ينتظر الرد بالمثل.
مصدر :
تويتر
رقم :
912621
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