رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض يؤكد حق الرد بالمثل

وقال عبدالسلام في تغريده له أمس الثلاثاء، إن المعتدي على اليمن قتلا وحصارا لاينبغي عليه انتظار لقاءات ودبلوماسية مفتوحة تحت النار والحصار ولكن عليه أن ينتظر الرد بالمثل.