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الأربعاء 27 كانون الثاني 2021 ساعة 09:44

تخت روانجي: سنرد بقوة على أي تهديد لأمننا القومي

تخت روانجي: سنرد بقوة على أي تهديد لأمننا القومي
وقال تخت روانجي ،خلال كلمة ألقاها مساء الثلاثاء في اجتماع للأمم المتحدة: “إسرائيل تواصل الكذب والخداع واستخدام معلومات ملفقة لإظهار أن برنامج إيران النووي يشكل تهديدا للمنطقة”، مشدداً على أن التهديدات الصهيونية ترمي للتستر على ترسانتها النووية وتقويض الاستقرار في المنطقة.

وأضاف المندوب الإيراني: “إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي تهديدات إسرائيلية”، مبيناً أن الخداع بات عنصراً أساسيا في السياسة الخارجية للعدو الإسرائيلي، وهي لم تفوت فرصة للقضاء على الاتفاق النووي.

وأكد تخت روانجي قائلاً: “إيران لن تتردد في الدفاع عن نفسها وسنرد بقوة على أي تهديد لأمننا القومي”.
مصدر : وكالات
رقم : 912637
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