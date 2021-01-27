الحوثي يدعو واشنطن لـ إيقاف دعم تحالف العدوان السعودي

وكتب الحوثي في تغريدة: "على أمريكا أن تصدر حظرا على إرسال السلاح والطيران والدعم اللوجستي للسعودية وتحالفها في العدوان على اليمن، وهذا هو الأجدر مراجعته حتى 26 فبراير"، في إشارة إلى تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص الأمريكي الذي يجيز إجراء معاملات مع جماعة "أنصار الله".



وأضاف الحوثي أن "الأموال التي جمعتها وزارة الخزانة الأمريكية كانت ثمن إرهاب التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن بقتل الاطفال والنساء وتدمير اليمن وتجويعه".



يذكر أن الخارجية الأمريكية أعلنت أنها بدأت في مراجعة تصنيف حركة "أنصار الله" في اليمن منظمة إرهابية وأنها تعمل بأسرع ما يمكن لإنهاء العملية واتخاذ قرار.