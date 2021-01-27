عراقجي: لن يكون هناك أي تفاوض بشأن الاتفاق النووي

وفي لقائه مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح ،أمس الثلاثاء، اعرب عباس عراقجي الذي يزور الكويت على رأس وفد، عن تقديره لجهود الكويت في إرساء التفاهم والمصالحة بين دول الخليج الفارسي، مؤكدا على عنصري الحوار وعدم تدخل الدول من خارج المنطقة كمبدأين هامين للأمن الجماعي في المنطقة.



وخلال اللقاء أكد عراقجي ضرورة استمرار المشاورات بين البلدين؛ الجمهورية الاسلامية الايرانية والكويت حول القضايا الثنائية والاقليمية، وأعلن للجانب الكويتي عزم الجمهورية الاسلامية الايرانية وارادتها لتعزيز العلاقات مع الكويت وسائر دول المنطقة.



ولفت الى انه نظرا للفرص المتاحة في المنطقة، فإن التعاون بين دول منطقة الخليج الفارسي في مختلف المجالات من شأنه ان يقدم مستقبلا مشرقا وواعدا للمنطقة.



وأشار مساعد وزير الخارجية الايراني الى اهمية ضمان امن المنطقة واستقرارها من قبل دولها، واعتبر ان هذا الامر رهن بالتعاون الجماعي بين هذه الدول وعدم التدخل الاجنبي.



وأضاف: من وجهة نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية فإن امن الخليج الفارسي هو موضوع مرتبط بدول المنطقة فحسب، معلنا استعداد ايران للحوار مع دول المنطقة فقط حول هذا الموضوع.



كما شرح عراقجي سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه عودة اميركا المحتملة الى الاتفاق النووي، وقال: لن يكون هناك أي تفاوض بشأن الاتفاق النووي او الموضوعات الخارجة عنه، ولكن قد يكون هناك حوار في إطار 5+1 حول كيفية عودة جميع الاطراف الى تنفيذ الاتفاق النووي.



وتابع: لذلك فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية اولا لن تتفاوض مع دول 5+1 في اي موضوع باستثناء كيفية تنفيذ الاتفاق النووي، وثانيا مستعدة للحوار بشأن امن منطقة الخليج الفارسي مع دول المنطقة فقط ودون أي تدخل اجنبي.



وخلال اللقاء، أعرب وزير خارجية الكويت الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح عن ترحيبه باستمرار المشاورات بين البلدين، معتبرا ان الحوار والتفاوض بين دول المنطقة هو الحل الوحيد المناسب لرفع الخلافات، مؤكدا رغبة الكويت لتنمية العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات.