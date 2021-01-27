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الأربعاء 27 كانون الثاني 2021 ساعة 11:22

وزارة الاعلام السورية تنعى قامة اعلامية شارك في الاستقلال

وزارة الاعلام السورية تنعى قامة اعلامية شارك في الاستقلال
وولد الراحل الخاني في دمشق عام 1922 ونشر أول مقال له في صحيفة محلية عندما كان في المرحلة الابتدائية وكتب في مجلة الجندي عام 1946 وفي جريدة الثورة عام 1982.

وبدأ الراحل إعداد وتقديم البرامج العلمية في الإذاعة السورية عام 1975 والعمل في التلفزيون السوري منذ عام 1961 ببرنامج أسبوعي سماه “مجلة العلوم” وفي العام 1963 ببرنامجه الشهير “من الألف إلى الياء” الذي بقي مستمراً دون انقطاع حتى العام 2004 كما أخرج العديد من الأفلام الوثائقية المهمة عن سلاح الطيران السوري ومؤسسة مياه عين الفيجة وعن صناعة النفط في سورية وفي مجالات العلوم المختلفة.

وكان الراحل قد شارك في الاستقلال حيث انسحب من الجيش الفرنسي وانضم إلى الدرك عام 1946 واستلم مع رفاقه مطار المزة العسكري وساعد في تجهيز مطار الضمير العسكري كما ساهم مع رفاقه في تأسيس سلاح الطيران الحربي السوري وشارك في حرب فلسطين عام 1948 ونال وسام الاستحقاق السوري على مشاركته في حرب فلسطين وسرح من الجيش برتبة عقيد ركن طيار عام 1963 كما حصل على دبلوم “بول تيساندر” الصادر عن اتحاد الطيران الرياضي العالمي باعتباره رجل الطيران لعام 1963 في سورية.

وعمل الراحل مستشاراً لوزير السياحة ما بين عامي 1980 و1985 وتسلم إدارة مؤسسة الخطوط العربية السورية ما بين عامي 1950 و1955 وساهم بتأسيس نادي الطيران الشراعي في دمشق وأيضاً الطيران الزراعي في سورية عام 1954 وتسلم إدارة المؤسسة العامة للسينما ما بين عامي 1965 و1969 وقام بتصوير المواقع السياحية السورية من الجو.

وآلف الراحل الخاني كتاب “من الألف إلى الياء” عام 1992 وتم تكريمه من قبل المجلس الأعلى للعلوم ووزارات الإعلام والسياحة والصحة والثقافة والنفط وغيرها.
رقم : 912671
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