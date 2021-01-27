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الأربعاء 27 كانون الثاني 2021 ساعة 11:36

الجيش اللبناني يطارد من حاول الاعتداء على سرايا طرابلس

الجيش اللبناني يطارد من حاول الاعتداء على سرايا طرابلس
وشهدت ساحتا الكورة والنجمة مواجهات عنيفة بين الجيش وعدد من الشبان الذين يعمدون الى إلقاء قنابل المولوتوف والحجارة، وإطلاق المفرقعات النارية باتجاه القوى الامنية التي قامت بدورها بالقاء القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم واجبارهم على التراجع إلى عمق الأسواق الداخلية.

وأسفرت المواجهات الى سقوط اكثر من ثلاثين جريحا من كلا الطرفين، وقد عملت عناصر الصليب الاحمر على نقل اكثر من ست حالات الى مستشفيات المدينة، فيما تمت معالجة العدد الآخر ميدانيا. وقام الجيش اللبناني بإغلاق كل الطرقات الفرعية التي تؤدي إلى ساحة النور بآلياته العسكرية, وأبعد المحتجين ومنعهم من الدخول إلى سرايا طرابلس.

وخرجت مساء أمس تظاهرات احتجاجية في طرابلس، شمال لبنان، رفضاً للوضع المعيشي المتردي والإغلاق العام، وأضرم المتظاهرون النيران بالإطارات أمام بوابة سراي المدينة.

عناصر الجيش اللبناني انتشرت في محيط السراي في حين راشقهم المتظاهرون بالحجارة، ثمّ قطعوا الطريق عند دوّار ساحة النور في وسط المدينة بالإطارات المشتعلة.

وتعتبر تظاهرات أمس هي الخامسة على التوالي منذ يوم الجمعة الماضي، والتي اتّخذت مجرى تصاعدي من ناحية العنف حيث اشتدّت حدّة المواجهات بين عدد من المتظاهرين والجيش يوم الاثنين.

وفي هذا السياق، أوضحت الوكالة الوطنية أنّ المواجهات أمس أسفرت عن جرح 26 عنصراً من قوى الأمن الداخلي.
مصدر : وكالات
رقم : 912676
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