مفتي القدس يدين منع ترميم المسجد الأقصى

كما أدان مفتو المحافظات ،خلال اجتماع امس الثلاثاء، منع سلطات الاحتلال لجنة إعمار الخليل من استكمال أعمال الترميم والصيانة في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، مؤكدين أن المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي الشريف هما للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيهما أحد، ولا يحق لغيرهم التدخل في شؤونهما.



وعلى الصعيد ذاته؛ حذر المفتون من مخطط استيطاني لتحويل قصر المفتي الحاج أمين الحسيني -رحمه الله- في حي الشيخ جراح في مدينة القدس إلى كنيس يهودي ومضاعفة عدد الوحدات الاستيطانية في محيطه من 28 إلى 56 وحدة استيطانية، وذلك ضمن مساعي سلطات الاحتلال الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة، وطمس كل ما هو عربي إسلامي فيها، مطالبين المنظمات الدولية كافة بما فيها اليونسكو



بضرورة أخذ مواقف حازمة وصارمة ضد الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال ومستوطنوها ضد المسجد الأقصى المبارك ورواده المسلمين، وعدوانها المتواصل ضد المساجد والكنائس الفلسطينية.



وكان اجتماع دار الإفتاء قد بحث آلية عمل الدار والنهوض بها، خاصة في ظل الظروف الصعبة، وانتشار جائحة كورونا.



ومنعت سلطات الاحتلال بوقت سابق، إجراء عمليات ترميم في المسجد الإبراهيمي.