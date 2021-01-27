الاحتلال يشن حملة اعتقالات بحق فلسطينين بالضفة

ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وجميعهم أسرى محررون.



وأفاد مركز حزما الإعلامي بأن قوات الاحتلال اعتقلت: نديم عبدالحميد حسن الخطيب، ومصعب عبد الرحمن حسن الخطيب، وعودة أحمد عسكر الخطيب، وأسامة علي عسكر الخطيب، وعادل عصام عسكر الخطيب.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين عيسى النجار، ونزار محمد يوسف النواجعة، بعد أن داهمت محال ومتاجر قرب مدرسة طارق بن زياد في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.



وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة بيرزيت، وهما: مجدي ناصر وشحة (27 عاما)، ومهند نجيب سيف (24 عاما).



وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر ثابت نصار، بعد ان داهمت منزله في قرية مادما، والمواطن أيهم ناهض عقل من بلدة سبسطية.



وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين بينهم طفلين شقيقين من بلدتي برقين وقباطية جنوب جنين، وهم: غسان راشد شلاميش، وابنائه هيثم (15 عاما)، واياد (16 عاما)، وطارق زياد محمد أبو الرب، وهو شقيق الأسير محمد زياد أبو الرب المحكوم بالسجن مدى الحياة، والشاب انور نضال سباعنة.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب أمير سمير طبنجة (21 عاما) من منطقة وادي شاهين وسط المدينة.



وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مصطفى حسين بني عودة، من بلدة طمون جنوب طوباس.