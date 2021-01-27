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الأربعاء 27 كانون الثاني 2021 ساعة 12:55

العراق.. وفاة وثلاث اصابات بانفجار عبوة في النجف

العراق.. وفاة وثلاث اصابات بانفجار عبوة في النجف
وذكر مصدر أمني ان "قسم طوارئ مستشفى الحكيم في النجف استقبل 3 إصابات {امرأتان وطفلة} ووفاة طفلة أخرى جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة الحولي".

وبين المصدر ان "العبوة الناسفة هي من مخلفات حربية".

وذكرت القيادة في بيان ان "صباح هذا اليوم واثناء قيام مجموعه من المواطنين بالنبش قرب مكب للنفايات انفجر جسم غريب وتفيد المعلومات الاولية انه عباره عن مخلفات حربيه قديمة".

واضافت ان"الحادث نتج اصابة ثلاث اشخاص بينهم طفلة بعمر 10 سنوات فارقت الحياة في حين يخضع الاثنين الاخرين للعلاج داخل مستشفى الحكيم العام".

وتابع البيان انه"لازالت التحقيقات جارية بذلك"، مبينة انه القيادة تهيب بالمواطنين الابتعاد عن الاجسام الغريبة والتبليغ عنها من خلال الاتصال بالرقم المجاني 104".
رقم : 912690
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