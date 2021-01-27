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الأربعاء 27 كانون الثاني 2021 ساعة 13:38

نقل الأسير الفلسطيني خالد غيظان إلى المستشفى

نقل الأسير الفلسطيني خالد غيظان إلى المستشفى
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الأسير غيظان، هو الثاني الذي يُنقل منذ الليلة الماضية إلى المستشفى بسبب كورونا، حيث جرى نقل الأسير المقدسي أيمن سدر الذي يُعاني من أمراض ومشاكل صحية، وسبق أن نُقل عدد من الأسرى إلى المستشفى، منذ بداية انتشار "كورونا" في سجن "ريمون" في 11 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأكد نادي الأسير، أنه لا توجد معلومات دقيقة حول الأوضاع الصحية للأسرى، جرّاء الإجراءات التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال منذ بداية انتشار الوباء على الأسرى، الأمر الذي ضاعف من الصعوبات في متابعة أوضاعهم، وكذلك من المخاوف على حياتهم، حيث تتعمد إدارة سجون الاحتلال احتكار رواية الوباء، وتستخدمه كأداة قمع وتنكيل بحق الأسرى.

وحمّل نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسير غيظان، وكافة الأسرى في سجون الاحتلال.

وجدد، مطالبته لجهات الاختصاص، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، بالقيام بدور حقيقي في متابعة أوضاع الأسرى المصابين، والسماح لهم بالاتصال مع عائلاتهم التي تعيش حالة من القلق الشديد.

يذكر أن الأسير غيظان أفرج عنه في صفقة التبادل عام 2011 بعد أن أمضى 16 عامًا، وأعاد الاحتلال اعتقاله إلى جانب العشرات من المحررين عام 2014، كما أعاد بحقه حكمه السابق، بالسّجن مدى الحياة، وهو متزوج وأب لـ6 من الأبناء.

ومن الجدير ذكره أن نحو 300 أسير في سجون الاحتلال أصيبوا بكورونا منذ بداية انتشار الوباء.
مصدر : وكالات
رقم : 912695
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