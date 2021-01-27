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الأربعاء 27 كانون الثاني 2021 ساعة 13:42

إيران الثالثة عالميا في نمو إنتاج الصلب لعام 2020

إيران الثالثة عالميا في نمو إنتاج الصلب لعام 2020
وافادت ارنا عن منظمة تنمية التعدين والصناعات المعدنية الايرانية (ايميدرو) انه وبحسب تقرير لمنظمة الصلب العالمية ان ايران احتلت المركز الثالث عالميا في مجال نمو انتاج الصلب لعام 2020 بعد اوزبكستان ومولدافيا.

ووفقا لاحصائيات وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، فان انتاج ايران من سبائك الصلب بلغ 29 مليون طن خلال العام 2020 لتحتفظ بمركزها العاشر عالميا في انتاج الصلب مسجلة زيادة بمقدار 13.4% مقارنة مع عام 2019 الذي بلغ حجم انتاجها 25 مليون و 600 الف طن.

وتظهر الجداول الإحصائية لاتحاد منتجي الصلب الإيراني، أن إنتاج الفولاذ خلال الشهور الستة الاولى من العام الايراني الحالي ( بدا 20 مارس 2020)، بلغ 14 مليون و 392 ألف طن، وسجل زيادة بنسبة 10بالمائة مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي.

وتشير احصائيات وزارة الصناعة والتعدين الايرانية ان انتاج الفولاذ الاسمي سيكون بنهاية العام الحالي 43.6 مليون طن.

يذكر ان ايران هي ضمن أكبر 10 منتجين للفولاذ في العالم وبلغت صادراتها في العام الماضي 8.5 مليون طن بقيمة 3 مليارات دولار.
مصدر : وكالات
رقم : 912696
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