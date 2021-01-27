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الأربعاء 27 كانون الثاني 2021 ساعة 15:10

هذا مااتفق عليه لافروف وظريف بشأن سوريا

هذا مااتفق عليه لافروف وظريف بشأن سوريا
وخلال مؤتمر صحفي جمعه ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو أمس، اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية وتنفيذ القرار الأممي 2254 عبر حوار سوري سوري ومن دون تدخل خارجي.

وقال لافروف، : «لقد نسّقنا المواقف بشأن التسوية السورية. صيغة أستانا تعمل وهناك حاجة لها، لقد تحدثنا عن الإعداد للقاء المقبل في صيغة أستانا، والذي من المقرر عقده في شهر شباط القادم بمدينة سوتشي».

من جهته، دعا ظريف، المجتمع الدولي إلى دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية وعدم عرقلة ذلك وإلى التعاون لتقديم المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

وفيما يخص العلاقات بين موسكو وطهران، شدد لافروف، على أن العلاقات بين الجانبين لن تعتمد على نزوات الولايات المتحدة التي تحاول الإضرار بالشراكة بين البلدين من خلال فرض عقوبات غير قانونية، مشيراً إلى أن العلاقات تتطور انطلاقاً من مصالح البلدين دون النظر لأي طرف ثالث.

ولفت لافروف إلى أن بعض اللاعبين الدوليين يحاولون الحد من التعاون المتبادل بين موسكو وطهران بطرق غير مشروعة مستغلين القيود الأحادية الجانب التي تتعارض مع القانون الدولي، مشيراً إلى أن روسيا مستعدة لمساعدة إيران على توسيع قدرة محطة بوشهر النووية القائمة من خلال بناء وحدات طاقة جديدة.

وأشار لافروف إلى أن التبادل المستمر لوجهات النظر مع إيران حول الأزمتين في سورية واليمن، والأوضاع في فلسطين، له أهمية كبيرة بالنسبة لنا في المقام الأول،
مصدر : وكالات
رقم : 912713
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