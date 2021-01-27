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الأربعاء 27 كانون الثاني 2021 ساعة 16:08

تسجيل 91 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل 91 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران
واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاربعاء، انه تم تسجیل 6الاف و 608 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و 392 الفا و314 شخصا؛ من بينهم4024 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 183 الفا و 463 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي91 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 57 الفا و 651 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 9ملايين و 70 الفا و 167 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.
رقم : 912728
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