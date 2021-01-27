الأردن يعلن استئناف عمليات الإعمار والترميم بالمسجد الأقصى

جاء ذلك خلال حديث لوزير الخارجية أيمن الصفدي، مع أعضاء لجنة فلسطين في مجلس النواب.



وتناول الصفدي موقف بلاده الثابت الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، والتنسيق اليومي والمستمر مع الفلسطينيين بشأنها.



وعن استئناف عمليات الترميم والإعمار، أشار الصفدي بأنها جاءت بعد "جهود دبلوماسية أردنية".



والأحد، داهمت قوات صهيونية، مصلى "قبة الصخرة" بالمسجد الأقصى، ومنعت العاملين من استكمال أعمال ترميم الرخام والدعامات الداخلية بالمصلى، وهددتهم بالإبعاد والاعتقال في حال الاستمرار بالعمل.



وتقايض "الأوقاف الإسلاميّة" منذ عامين، للسماح لها بترميم بعض مرافق "الأقصى"، مقابل إعادة إغلاق مصلى باب الرحمة، أو استخدامه بشكلٍ لا يجعله مفتوحاً أمام المصلين.



وقال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس، في بيان له آنذاك، إن "الشرطة تعمل على إيقاف أعمال ونشاطات مديرية الإعمار بالمسجد الأقصى، وتمنع ترميم مواقع هامة تحتاج إلى ترميم فوري".



فيما كشفت مؤسسة القدس الدولية أن تعطيل الترميم في قبة الصخرة جاء في إطار مقايضة "الأوقاف الإسلاميّة"، مقابل إعادة إغلاق مصلى "باب الرحمة".



ورأت المؤسسة، "أن سحب صلاحيات الترميم من الأوقاف الأردنية سياسة ثابتة للاحتلال، يمضي إليها بتدرج، انتقلت في الحقبة الماضية من منع الترميم إلى منع أعمال الصيانة الروتينية لشبكات الكهرباء والإنارة والحجارة المتضررة".



يشار إلى أن دائرة "أوقاف القدس"، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية الأردنية، المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من "إسرائيل".