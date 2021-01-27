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الأربعاء 27 كانون الثاني 2021 ساعة 21:28

الكويت… 11 نائبا يؤيدون استجواب رئيس الوزراء

الكويت… 11 نائبا يؤيدون استجواب رئيس الوزراء
ذكرت ذلك صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن 11 نائبا في مجلس الأمة الكويتي أعلنوا تأييدهم لاستجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والذي تقدم به النائب مساعد العارضي.

ولفتت الصحيفة إلى قول العارضي: "رئيس الوزراء لم يتعاون في ملف العفو، والحكومة لا تستحق التعاون"، مضيفا: "لذلك أعلن استجوابي لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد".

وقال النائب مساعد العارضي: "الخالد غير قادر على التصالح مع شعبه ولذلك فهو لا يستحق أن يدير حكومة".

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، يوم 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، إن أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر "أمرا أميريا بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم".
مصدر : وكالات
رقم : 912766
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