الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 27 كانون الثاني 2021 ساعة 22:12

فرنسا: نفشل في احتواء الوباء وقد نلجأ لإجراءات أكثر صرامة

فرنسا: نفشل في احتواء الوباء وقد نلجأ لإجراءات أكثر صرامة
وأضاف أتال في مؤتمر صحفي: "تظهر البيانات أن حظر التجول في هذا الوقت لا يحد من انتشار الفيروس. السيناريوهات المختلفة قيد المناقشة تتراوح من الحفاظ على الوضع الراهن إلى الإغلاق الصارم للغاية"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

ويسري حظر التجول من السادسة مساء حتى السادسة صباحا كل ليلة، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون يتعرض لضغوط لفرض إغلاق وطني ثالث، حيث تظهر البيانات زيادة أخرى في حالات دخول المستشفيات والوفيات.

أغلقت فرنسا المطاعم والحانات والمتاحف ومنتجعات التزلج مغلقة بالفعل، لكن المدارس والمتاجر لا تزال مفتوحة أيضا ولكن مع قيود على الأعداد المسموح بدخولها.

قال مسؤول حكومي إن ماكرون سينتظر على الأرجح حتى يوم السبت، قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية، ويخشى أن تؤدي المزيد من القيود على الحريات العامة إلى أعمال عصيان مدني.

قال كبير المستشارين العلميين للحكومة، جان فرانسوا دلفريسي، يوم الأحد، إن

إغلاقا جديدا ضروري، لكن على السياسيين أن يقرروا مدى صعوبة تنفيذه.

وأوضح أن الفشل في فرض إغلاق آخر سيجعل من مارس/ آذار شهرا صعبا للغاية، حيث أصبحت السلالة الأكثر عدوى التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا منتشرة بشكل كبير في فرنسا.
رقم : 912777
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني: الاحتفال بذكرى الثورة هذا العام له خصوصية مختلفة
الرئيس روحاني: الاحتفال بذكرى الثورة هذا العام له خصوصية مختلفة
محافظ نينوى يتحدث عن انتحاريين سعوديين بالعراق
محافظ نينوى يتحدث عن انتحاريين سعوديين بالعراق
27 كانون الثاني 2021
تخت روانجي: سنرد بقوة على أي تهديد لأمننا القومي
تخت روانجي: سنرد بقوة على أي تهديد لأمننا القومي
27 كانون الثاني 2021
مسؤول يمني لـ"إسلام تايمز": تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية يؤكد هزيمة اليهمنة الأمريكية السعودية
مسؤول يمني لـ"إسلام تايمز": تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية يؤكد هزيمة اليهمنة الأمريكية السعودية
المراسلة معصومة فروزان
27 كانون الثاني 2021
اعتقال الشيخ زكزاكي جريمة إنسانية بشعة ومحاكمته غير عادلة
اعتقال الشيخ زكزاكي جريمة إنسانية بشعة ومحاكمته غير عادلة
26 كانون الثاني 2021
ظريف: تصريحات الادارة الأمريكية الجديدة مجرد أقوال
ظريف: تصريحات الادارة الأمريكية الجديدة مجرد أقوال
26 كانون الثاني 2021
تخت روانجي: كرة الاتفاق النووي في الملعب الأمريكي
تخت روانجي: كرة الاتفاق النووي في الملعب الأمريكي
26 كانون الثاني 2021
إيران تعلن نجاح اختبار نقل المعلومات بتقنية "الكوانتم"
إيران تعلن نجاح اختبار نقل المعلومات بتقنية "الكوانتم"
26 كانون الثاني 2021
سفير إيران باليمن: يجب وقف الحرب
سفير إيران باليمن: يجب وقف الحرب
26 كانون الثاني 2021
ناصر لإسلام تايمز: التفجيرات الاخيرة في العراق رسالة واضحة للداخل والخارج
ناصر لإسلام تايمز: التفجيرات الاخيرة في العراق رسالة واضحة للداخل والخارج
26 كانون الثاني 2021
ظريف: رهان بعض دول الخليج على إسرائيل سيفشل
ظريف: رهان بعض دول الخليج على إسرائيل سيفشل
25 كانون الثاني 2021
إيران: لن نسمح لداعش بإعادة تنظيم صفوفه في العراق
إيران: لن نسمح لداعش بإعادة تنظيم صفوفه في العراق
25 كانون الثاني 2021
اللواء باقري: إيران ردت على تهديدات ترامب بعشرة مناورات
اللواء باقري: إيران ردت على تهديدات ترامب بعشرة مناورات
25 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ناصر لإسلام تايمز: التفجيرات الاخيرة في العراق رسالة واضحة للداخل والخارج
نهاية مرحلة ترامب ومنظمة مجاهدي خلق
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 