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الأربعاء 27 كانون الثاني 2021 ساعة 22:16

أبرز التطورات على الساحة السورية 27-1-2021

أبرز التطورات على الساحة السورية 27-1-2021
وذكر مصدر عسكري أن “وحدات من قواتنا المسلحة الباسلة تمكنت بعد متابعة دقيقة وعمليات تمشيط واسعة من القضاء على المجموعة الإرهابية التي اعتدت مؤخراً على حافلات المدنيين والعسكريين على الطريق الدولية دير الزور- تدمر في منطقة الشولة-كباجب وتم تدمير عربتي بيك آب مزودتين برشاشات ثقيلة ومقتل ثمانية إرهابيين”.

وأضاف المصدر العسكري إن “وحدات قواتنا المسلحة تتابع ملاحقة فلول الإرهابيين في المنطقة بعد أن قامت بتأمين الطريق الدولية دير الزور-تدمر بشكل كامل أمام حركة الحافلات والمواطنين”.

وكانت وحدات الجيش قضت على مجموعة إرهابية من المجموعات التي اعتدت خلال الأيام السابقة على عدة حافلات للمدنيين والعسكريين على طريق دير الزور-تدمر في منطقتي الشولة وكباجب والتي أسفرت عن استشهاد وجرح عدد منهم.

واعتدت مجموعة من فلول الإرهابيين المنتشرين في بادية دير الزور عدة مرات على حافلات وسيارات للمدنيين والعسكريين خلال الشهر الجاري كان آخرها قبل أيام حيث تعرضت حافلة تقل عسكريين على طريق دير الزور-تدمر في منطقة المالحة- الشولة لإطلاق نار من جنوب الطريق من مجموعة إرهابية قادمة من منطقة التنف ما أدى إلى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح عشرة آخرين.

وتزامنت هذا الاعتداءات مع تقارير إعلامية متطابقة تحدثت عن قيام قوات الاحتلال الأمیركي بنقل المئات من إرهابيي تنظيم “داعش” من العراق إلى منطقة التنف السورية للقيام بعمليات هجومية ضد عناصر الجيش العربي السوري والمواطنين المدنيين في البادية السورية.
رقم : 912779
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