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الأربعاء 27 كانون الثاني 2021 ساعة 22:25

أكاديمي إماراتي يفتح النار على حكومة بلاده

أكاديمي إماراتي يفتح النار على حكومة بلاده
وقال الأكاديمي البارز يوسف اليوسف، في تغريدة: ” حكومة البارات والعقارات في الامارات. مستمرة في تدويل البلد فقد أغرقت المواطنين في محيط من الأجانب باسم السياحة”.

ما أضاف:” نشرت الرذيلة كذلك بأشكالها باسم التنمية. واعترفت بالكيان الصهيوني الذي يحتل المقدسات ويقتل النساء والأطفال باسم التسامح “.

وختم تغريدته بالقول: “ألم نقل لكم أن الإمارات تحكمها عصابة فاسدة وعميلة”.

متابعو البروفيسور الإماراتي عبروا عن سخطهم من النظام القائم بالإمارات، ودوره في نشر الرذيلة والفساد في المنطقة بأسرها.

وفي وقت سابق كشفت القناة الصهيونية السابعة، النقاب عن انطلاق أول شحنة من منتجات المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين الى الإمارات.

كما شملت الشحنة “زيت الزيتون والعسل والنبيذ”، وتم إرسالها من قبل مصنع نبيذ استيطاني في مستوطنة “بساغوت”. المقامة على أراضي الفلسطينيين قرب رام الله.

وأكدت القناة، أن عملية تسويق النبيذ بدأت مبكرًا لرجال أعمال وآخرين من دول أجنبية مقيمين في دبي.

رئيس مجلس مستوطنات الضفة “يوسي دغان” وصف ارسال منتجات المستوطنات إلى الإمارات بأنه “يوم تاريخي” للمستوطنات!.

وأعرب “دغان” عن أمله في نقل منتجات مماثلة لدول عربية أخرى قريبًا، ودعا إلى زيادة البناء الاستيطاني. والدفع باتجاه استيطان مليون إسرائيلي في المستوطنات لتبقى كقوة اقتصادية.
مصدر : وكالات
رقم : 912780
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