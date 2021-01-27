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الأربعاء 27 كانون الثاني 2021 ساعة 23:05

القوات المسلحة الايرانية: سنسوي تل ابيب وحيفا بالارض

القوات المسلحة الايرانية: سنسوي تل ابيب وحيفا بالارض
وفي حديثه لوكالة انباء الاذاعة والتلفزيون، وصف العميد ابو الفضل شكارجي التهديدات الاخيرة التي اطلقها رئيس الاركان الصهيونية ضد ايران، بانها مجرد حرب نفسية ومجرد أوهام، مؤكدا أنهم لم يدركوا بعد قوة القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية واقتدارها.

واضاف: مثلما صرح قائد الثورة لو شاهدنا أدنى خطأ من الكيان الصهيوني ضد نظام الجمهورية الاسلامية، فسنضرب قواعدهم الصاروخية التي يقولون انهم اعدوها للهجوم على ايران، وكذلك سنسوي حيفا وتل ابيب بالارض في اقصر وقت ممكن.

وأكد العميد شكارجي انهم لا يمتلكون معلومات عن قدرات الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ القدرات التي لم تُكشف بعد والتي تم عرض جزء منها في هذه المناورات، وبهذه القدرات من المؤكد ستسوى حيفا وتل ابيب بالارض في أقصر وقت ممكن مثلما صرح قائد الثورة، انهم سيشاهدون زوالهم فيما لو ارتكبوا ادنى خطأ، وفي الحقيقة سيسرعون في وقت زوالهم.

وتابع ان على الكيان الصهيوني ان لا يفكر بشيء أقل من زواله، ويجب ان لا يقول ان ما هي المخططات التي لديه للمستقبل.

وأردف: ان زوال الكيان الصهيوني اليوم مدرج على جدول الاعمال، ومن المؤكد يجب ان يزول هذا الكيان، ويجب ان تقتلع هذه الغدة السرطانية من المنطقة والتي كبدت امة المسلمين خسائر كبيرة.
رقم : 912785
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