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الخميس 28 كانون الثاني 2021 ساعة 08:37

مدينة إيرانية بدون طلاق

مدينة إيرانية بدون طلاق
وقال رئيس مؤسسة حماية الأسرة في وزارة العدل بمدينة ميبد، الشيخ علي رضا آغايي، إنه "في الأشهر العشرة الماضية، لم يتم تسجيل أي حالة طلاق في المدينة".

وأشار آغايي على هامش الاجتماع الخاص بمدينة ميبد لمناقشة الأضرار الاجتماعية، "في هذه المدينة توقفت حالات الطلاق وارتفعت نسبة الزواج بنسبة 18٪"، مضيفاً إن "ذلك يدل على أنه بالتعاون مع الهيئات الحكومية والشعبية والتخطيط الأفضل  يمكننا زيادة الزواج ونرى انخفاضًا مطلقًا في حالات الطلاق".

وشدد رئيس مؤسسة حماية الأسرة في وزارة العدل الإيرانية، إنه من أجل الحد من الأضرار الاجتماعية وخاصة في مجال الطلاق نحتاج إلى التعاون بين الجهات المختصة مثل الرعاية الاجتماعية والجامعات والتعليم والحكومات المحلية.

وطالب علي رضا آغايي بضرورة إنشاء مراكز تقديم المشورة للشباب الذين يقبلون على الزواج أو هم في السنين الأولى من زواجهم لحل الخلافات للحيلولة من الوصول إلى الطلاق.

ويبلغ عدد سكان مدينة "ميبد" نحو 105 ألف نسمة بينهم 53 ألف و337 من الذكور، وتبلغ مساحة هذه المدينة 845 كيلو متر.

وميبد هي المدينة الأقل في معدلات بطالة بين جميع مدن محافظة يزد البالغ 24 مدينة، وتعد ميبد الأكثر مدينة من حيث عدد السكان بعد مدينة يزد.
مصدر : وكالات
رقم : 912813
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