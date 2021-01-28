الإمارات تستأنف منح التأشيرات للتجار الإيرانيين

وقال محمد حسيني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "كما وعدت قبل أسبوعين، لحسن الحظ، سيتم إصدار تأشيرة الإمارات العربية المتحدة لرجال الأعمال الذين يثبتون أنهم قادمون للعمل - وأولئك الذين يرغبون في إحضار عائلاتهم"، مضيفاً إن التفاصيل المتعلقة بالسفر عند "الوكالات وشركات الطيران".



كما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن حسيني إن "المسؤولين في دولة الامارات وعدوا باستئناف إصدار التأشيرات بعد انحسار وباء كورونا"، مضيفا أن "المحادثات البناءة بين إيران والإمارات جارية وستتواصل بقوة".



وفي أواخر نوفمبر الماضي، أعلنت السلطات الإماراتية وقف إصدار التأشيرات لرعايا 13 دولة بما فيها إيران بسبب تفشي فيروس كورونا.