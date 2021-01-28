الصفحة الرئيسية
0
الخميس 28 كانون الثاني 2021 ساعة 09:31

البحرين.. تدهور في صحة سجين الرأي جعفر البياع

البحرين.. تدهور في صحة سجين الرأي جعفر البياع
وفي بيان لها أمس الاربعاء، طالبت اللجنة السلطات المختصة وإدارة سجن جو بإخضاع البياع للعلاج المناسب تحت أسس صحية سليمة، وعدم إهمال أي حالة مرضيه لسجين.

ولفتت لجنة معتقلي بني جمرة إلى أن القوانين الدولية لحقوق الموقوفين والسجناء تلزم الدول الموقعة على العهد الدولي لحقوق الانسان بإخضاع السجين للرعاية الطبية ومنحه حق العلاج في حال تعرضه لأي عارض صحي، وتوفير الأماكن الملائمة للعلاج أكانت داخل السجن أو في المستشفيات الحكومية، واخضاعه للعلاج الكامل ومتابعة حالته الصحية حتى شفائه.

وأشارت اللجنة إلى أن المعتقل حسين علي البياع تعرض لآلام حادة، فيما “تجاهلت إدارة السجن أوجاعه لمدة 11 يوم حتى انفجرت الدودة الزائده في معدته مما أدى الى انتشار البكتيريا داخل جسمه”.

وأضافت “قامت ادارة السجن بنقله مباشره الى مستشفى السلمانية الا أن حالته تزداد سوءا بسبب ماتعرض له من اهمال في تلقي العلاج منذ البدايه والسبب في ذلك ادارة السجن التي منعت ذلك.. وخضع المعتقل البياع لعمليتين جراحيتين واحتمال خضوعه لعملية ثالثه بسبب ما تعرض له من مضاعفات سلبيه، وعلاوة على ذلك يواجه نقص في الدم ادى الى اصابته بالضعف والدوار الدائم”.
مصدر : وكالات
رقم : 912819
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الأمين العام لرابطة علماء اليمن: العدوان يهدف إلى إيجاد موطئ قدم للإسرائيليين والأمريكيين
الأمين العام لرابطة علماء اليمن: العدوان يهدف إلى إيجاد موطئ قدم للإسرائيليين والأمريكيين
العميد دهقان: استراتيجيتنا دفاعية لكنها مبنية على إلحاق أشد العقاب بالمعتدين
العميد دهقان: استراتيجيتنا دفاعية لكنها مبنية على إلحاق أشد العقاب بالمعتدين
28 كانون الثاني 2021
الإمارات تستأنف منح التأشيرات للتجار الإيرانيين
الإمارات تستأنف منح التأشيرات للتجار الإيرانيين
28 كانون الثاني 2021
مدينة إيرانية بدون طلاق
مدينة إيرانية بدون طلاق
28 كانون الثاني 2021
مسؤول إيراني لبايدن: نافذة العودة للاتفاق النووي قد تغلق
مسؤول إيراني لبايدن: نافذة العودة للاتفاق النووي قد تغلق
28 كانون الثاني 2021
الرئيس روحاني: الاحتفال بذكرى الثورة هذا العام له خصوصية مختلفة
الرئيس روحاني: الاحتفال بذكرى الثورة هذا العام له خصوصية مختلفة
27 كانون الثاني 2021
محافظ نينوى يتحدث عن انتحاريين سعوديين بالعراق
محافظ نينوى يتحدث عن انتحاريين سعوديين بالعراق
27 كانون الثاني 2021
تخت روانجي: سنرد بقوة على أي تهديد لأمننا القومي
تخت روانجي: سنرد بقوة على أي تهديد لأمننا القومي
27 كانون الثاني 2021
مسؤول يمني لـ"إسلام تايمز": تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية يؤكد هزيمة اليهمنة الأمريكية السعودية
مسؤول يمني لـ"إسلام تايمز": تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية يؤكد هزيمة اليهمنة الأمريكية السعودية
المراسلة معصومة فروزان
27 كانون الثاني 2021
اعتقال الشيخ زكزاكي جريمة إنسانية بشعة ومحاكمته غير عادلة
اعتقال الشيخ زكزاكي جريمة إنسانية بشعة ومحاكمته غير عادلة
26 كانون الثاني 2021
ظريف: تصريحات الادارة الأمريكية الجديدة مجرد أقوال
ظريف: تصريحات الادارة الأمريكية الجديدة مجرد أقوال
26 كانون الثاني 2021
تخت روانجي: كرة الاتفاق النووي في الملعب الأمريكي
تخت روانجي: كرة الاتفاق النووي في الملعب الأمريكي
26 كانون الثاني 2021
إيران تعلن نجاح اختبار نقل المعلومات بتقنية "الكوانتم"
إيران تعلن نجاح اختبار نقل المعلومات بتقنية "الكوانتم"
26 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ناصر لإسلام تايمز: التفجيرات الاخيرة في العراق رسالة واضحة للداخل والخارج
نهاية مرحلة ترامب ومنظمة مجاهدي خلق
الدول الخليجيّة من التناحر إلى التوافق على اتباع نهج الحوار مع إيران
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 