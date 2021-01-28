البحرين.. تدهور في صحة سجين الرأي جعفر البياع

وفي بيان لها أمس الاربعاء، طالبت اللجنة السلطات المختصة وإدارة سجن جو بإخضاع البياع للعلاج المناسب تحت أسس صحية سليمة، وعدم إهمال أي حالة مرضيه لسجين.



ولفتت لجنة معتقلي بني جمرة إلى أن القوانين الدولية لحقوق الموقوفين والسجناء تلزم الدول الموقعة على العهد الدولي لحقوق الانسان بإخضاع السجين للرعاية الطبية ومنحه حق العلاج في حال تعرضه لأي عارض صحي، وتوفير الأماكن الملائمة للعلاج أكانت داخل السجن أو في المستشفيات الحكومية، واخضاعه للعلاج الكامل ومتابعة حالته الصحية حتى شفائه.



وأشارت اللجنة إلى أن المعتقل حسين علي البياع تعرض لآلام حادة، فيما “تجاهلت إدارة السجن أوجاعه لمدة 11 يوم حتى انفجرت الدودة الزائده في معدته مما أدى الى انتشار البكتيريا داخل جسمه”.



وأضافت “قامت ادارة السجن بنقله مباشره الى مستشفى السلمانية الا أن حالته تزداد سوءا بسبب ماتعرض له من اهمال في تلقي العلاج منذ البدايه والسبب في ذلك ادارة السجن التي منعت ذلك.. وخضع المعتقل البياع لعمليتين جراحيتين واحتمال خضوعه لعملية ثالثه بسبب ما تعرض له من مضاعفات سلبيه، وعلاوة على ذلك يواجه نقص في الدم ادى الى اصابته بالضعف والدوار الدائم”.